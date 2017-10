Эстелада и заклеенные рты: что означают символы протестов в Каталонии

Референдум об отделении Каталонии разделил ее население примерно пополам. Русская служба Би-би-си рассказывает, зачем на акциях показывают ладони, чем отличаются каталонские знамена и что кричат друг другу участники акций протеста.

Эстелада

Главный символ сторонников независимости Каталонии — знамя эстелада. Это гибрид традиционного красно-желтого каталонского флага, но с белой пятиконечной звездой в синем треугольнике слева.

Эстеладу в 1928 году придумало Уредительное собрании Каталонии в изгнании, созванное на Кубе. В итоге эстелада напоминает кубинский флаг, отличаясь от него главным образом цветами.

Неофициальный флаг Каталонии в Барселоне в последние годы всегда оставался на виду. Впрочем, за последний месяц сторонники независимости использовали его как никогда активно.

Эстеладу приносят на демонстрации, вывешивают на автомобилях и на балконах — в эти дни сложно найти в Барселоне дом, где не висело бы хоть одно полосатое знамя со звездой.

При этом сами эстелады тоже различаются. Наиболее популярная — традиционная, с белой звездой. Социалисты вывешивают флаг с красной звездой в желтом треугольнике, анархисты — с красной в черном.

Свои эстелады есть у защитников окружающей среды, представителей ЛГБТ-сообщества и фанатов футбольного клуба "Барселона".

Официальные флаги Испании и Каталонии

У сторонников единой Испании главный символ — национальный флаг страны. При этом сейчас на барселонских домах их заметно меньше, чем эстелад.

Житель Барселоны, каталонец Диего на митинге за единую Испанию говорил Би-би-си, что за испанский флаг, вывешенный на балконе в Каталонии, могут выбить окна и объявить нацистом.

При этом противники каталонской независимости обзывают нацистами и фашистами тех, кто хочет отделиться по итогам референдума.

В то же время в Таррагоне, в 100 км от Барселоны испанские флаги хоть и проигрывают эстеладам по численности, но все же встречаются на балконах домов. Вместе с национальным стягом часто вывешивают официальный флаг Каталонии — саньеру.

Это полотно с четырьмя красными горизонтальными полосами на золотистом фоне. "Саньера" (senyera) дословно переводится с каталанского как "сигнальный флаг". В Каталонии это знамя часто называют senyal reial — "королевский флаг". Флаг популярен как у сторонников независимости, так и у противников.

В минувшее воскресенье на демонстрации юнионистов в центре Барселоны митингующие развернули огромный каталонский флаг-саньеру, которым почти целиком накрыли небольшую улицу.

Испанскими флагами участники акции украсили машины национальной полиции, которая участвовала в разгоне референдума 1 октября. Эти же флаги развевались из окон автомобилей противников отделения Каталонии.

Флаг достался и бронзовому памятнику Пабло Кларису возле Триумфальной арки в Барселоне.

Кларис — известный борец за независимость Каталонии. Он был 94-м президентом Каталонии в начале Каталонского восстания XVII века. 16 января 1641 года Кларис провозгласил Каталонскую республику под протекторатом Франции.

Плакаты и баннеры в поддержку референдума

Наряду с эстеладами дома в Каталонии увешаны флагами с надписью "Si" (да). Они означают, что владелец баннера поддержал референдум и проголосовал на нем за отделение от Испании.

Небольшие плакаты вывешивают не только на балконах, но и на фонарных столбах и дорожных знаках. Наклейки с тем же "Si" то и дело встречаются на стенах домов, вывесках и даже на урнах. "Si" рисуют краской на асфальте и ставнях магазинов.

У сторонников референдума есть и другие похожие баннеры — "We want to vote" ("Мы хотим голосовать"), "Hola democracia" ("Привет, демократия" дословно, или "Да здравствует демократия"), а также плакаты с надписью democracia (демократия), на котором изображен силуэт человеческого лица с перечеркнутым красной линией ртом.

Многие каталонцы, поддержавшие независимость, вышли на забастовку 3 октября с заклеенными красным скотчем ртами. Это своеобразная аллюзия на подавление демократии и на то, что полиция, мешавшая проведению референдума 1 октября, лишила их права голоса.

Кастрюлиада

Первыми так называемую кастрюлиаду (по-каталонски caserolada) начали использовать сторонники референдума. После ареста организаторов голосования еще в конце сентября люди вышли на балконы квартир или высунулись в окна и начали стучать кастрюлями в знак протеста.

Теперь вот уже месяц по вечерам Барселону наполняет звон, который можно принять за колокольный.

"Кастрюльные протесты" в столице Каталонии проходят почти каждый день и по разным поводам — и во время выступлений премьера Мариано Рахоя, и во время трансляции обращения короля Испании Фелипе VI. Оба не признали референдум 1 октября и обещают не дать Каталонии отделиться. Фелипе VI в обращении к подданным вовсе сказал, что каталонское правительство "пытается разрушить единство Испании". Кроме того, он не посочувствовал каталонцам, пострадавшим в столкновениях с полицией 1 октября, что особенно обидело сторонников независимости.

При этом в кастрюли жители Барселоны били и в день примирительного обращения лидера Каталонии Карлеса Пучдемона 4 октября. Он раскритиковал речь короля и призвал Мадрид к переговорам. Недовольные заявлениями Пучдемона каталонцы тоже устроили "кастрюльный протест". Кастрюлиада примечательна тем, что зачастую начинается по цепной реакции — достаточно одному человеку начать стучать, как к нему сразу присоединяются соседи. "Я шла домой и увидела, что сосед идет по двору и стучит половником об кастрюлю. На вопрос, что случилось, он ответил: "Не знаю, но все стучат, и я тоже стучу", — рассказывает русская жительница Барселоны Евгения Иващенко.

Кричалки и лозунги

"Votarem!" — "Проголосуем!" — один из любимых лозунгов сторонников независимой Каталонии. Часто они скандируют и "No tinc por!" — "Я не боюсь!"

На площадях сторонники независимости распевают по слогам "in-inda-indapendencia" — "не-неза-независимость".

Гимн Каталонии — любимая песня сторонников отделения. Он появился в период восстания каталонцев против Испании в 1639-1640 годы, а в 1993-м стал официальным гимном автономии.

Один из самых популярных лозунгов противников отделения Каталонии "А Prisión Puigdemont!" — "В тюрьму Пучдемона!". Эта кричалка раздавалась во время митинга юнионистов в воскресенье 8 октября чуть ли не каждые пять минут. Популярностью в толпе пользуется и заряд "Puigdemont a paredón" — "Пучдемона к стенке", в смысле казнить.

Часто раздается и лозунг "Viva España y Viva Cataluña!" ("Да здравствует Испания и да здравствует Каталония!"). Любят юнионисты и зарядить "Yo Soy Español, Catalán, Español!" ("Я испанец, каталонец, испанец"), которую они исполняют на манер русской песни "Калинка, калинка, калинка моя".

Противники отделения Каталонии используют и футбольная кричалку "A por ellos, o-é" (в вольном переводе "Давай их", "Бей их" или "Покажите им").

Прославляют сторонники единой Испании и национальную полицию, которая разгоняла каталонский референдум. В воскресенье 8 октября толпа в несколько тысяч человек собралась у здания национальной полиции Барселоны и скандировала "Esta es nuestra policia" ("Это — наша полиция"), а также "No estáis solos" ("Вы — не одни"). Поддержать полицейских они решили аплодисментами, многие жали руки правоохранителям, стоявшим в оцеплении.

Белый цвет

В Каталонии много и тех, кто отказывается занимать сторону в конфликте вокруг независимости. Они призывают к переговорам между правительством Пучдемона и официальным Мадридом.

В минувшие выходные по всей Испании прошли акции "за диалог". Люди вышли на главные площади городов в белой одежде. Многие держали в руках листы бумаги с надписями "Parlem" ("Поговорим").

"У нас нет позиции "да" или "нет". Мы ни за отделение Каталонии, ни против. Мы за мир и за то, чтобы разговаривать", — объяснял Би-би-си один из участников такой акции в Таррагоне. В руках он держал лист бумаги с надписью "Говорим #диалогпожалуйста". Ни флагов, ни другой атрибутики митингующие с собой на такие акции не приносят.

Поднятые руки

Поднятые вверх руки — еще один символ, который охотно используют как сторонники, так и противники отделения Испании.

Открытые ладони демонстрируют готовность к переговорам, а также отказ от насилия и оружия. Например, сторонники независимости активно поднимали руки вверх во время масштабной забастовки 3 октября.

Тот же жест использовали и участники "белых" акций, призывающие к диалогу между сторонами конфликта.