Есть места получше: почему россияне отказываются от отдыха в Крыму

Туристический сезон в аннексированном Крыму в этом году оказался хуже прошлогоднего. Число туристов заметно сократилось - впервые после событий 2014 года. По отзывам бизнеса, Крым все еще проигрывает Турции и Сочи, поэтому многие туристы выбрали проверенные варианты.

Туристической поток в Крыму превысит 6 миллионов человек за сезон, второй год подряд прогнозирует Сергей Аксенов, глава аннексированного Россией украинского полуострова. Но достигнуть этой отметки пока не получается.

Сезон еще не закончился, но предварительные итоги уже можно подвести. Официальные власти признают, что туристический поток снизился. Но спад, по их данным, небольшой — всего 4%. Туроператоры оценивают спад в 20-30%.

Субсидии не для всех

Нынешний сезон был очень сложным, но назвать его плохим нельзя, считает владелица отеля "Вилла Винейро" в Алупке Светлана Русь. По ее наблюдениям, основной причиной спада туристического потока стали дорогие авиабилеты.

Обычно туристы начинают планировать летние отпуска еще в начале зимы. Те, кто не обращался к туроператорам, забронировали отели и ждали дешевых билетов, рассказывает Светлана.

Но льготные билеты в Крым в этом году продаются только для определенных категорий граждан: молодежи до 23 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью. Власти Крыма жаловались, что этого недостаточно.

В итоге, не дождавшись дешевых билетов, многие туристы начали снимать брони и требовать предоплату обратно. "В мае начало приходить много запросов на возврат задатка, потому что билеты очень дорогие", — говорит Русь.

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова приводит в пример семью из Сибири, которой проживание в гостевом доме "без звезд" обошлось в 15 тыс. рублей за десять дней. При этом за перелет туда-обратно им пришлось заплатить 200 тыс. рублей.

"Они у себя, конечно, компенсируют раз в два года", — говорит Стамбульникова. Жителям Крайнего Севера полагается компенсация проезда к месту отдыха и обратно. "Но это семья прилетела в этом году, а в следующем году она уже не прилетит", — опасается она.

"Была бы я на месте гостя, который выбирает, лететь ли ему в Крым с такими дорогими билетами — я бы тоже, наверное, сняла бы с брони и улетела бы в другие страны", — добавляет Русь.

Все в Турцию

Падение спроса на отдых в Крыму было ожидаемым, потому что в 2017 году открылось турецкое направление — самое популярное у россиян, говорят в пресс-службе туроператора "Алеан".

"Турция предложила беспрецедентные низкие цены", — отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На рынке есть предложения стоимостью 20 тыс. рублей за неделю в Турции с перелетом и опцией "все включено", добавляет она, а в Крыму такие же деньги придется отдать только за проживание, без учета дороги и питания.

Дорогой Крым

По итогам 2015-2016 годов стало ясно, что многие туристы оказались недовольны соотношением цена-качество в Крыму, сообщала АТОР в январе 2017 года.

Тогда же представители бизнеса отмечали, что владельцы отелей в Крыму завысили цены и результаты предстоящего сезона будут зависеть от их ценовой политики. "Успехи прошлого сезона в Крыму "вскружили" голову многим местным отельерам и стали причиной роста цен на размещение в этом году", — писала АТОР в июне.

Опрошенные Русской службой Би-би-си предприниматели соглашаются, что цены в самом начале сезона были высокими. "Но отельеры вовремя взялись за голову и поняли, что по таким ценам они не продадутся", — говорит Наталья Стамбульникова.

Ломидзе считает, что время все же было упущено. По ее словам, Крым повысил стоимость проживания больше, чем Краснодарский край.

"В Краснодарском крае нет такого разрыва между ценой и качеством. В Сочи есть много объектов современных, инфраструктура какая-то появилась. Там есть Роза Хутор, куда можно поехать — пускай за бешеные деньги, но хотя бы уютно, красиво, — говорит директор АТОР. — А в Крыму нового такого магнита не появилось. Примерно все то же самое, особых изменений в инфраструктуре и сервисе не произошло, только увеличились цены".

Дороги и сервис

Сервис разнится в зависимости от отеля, не соглашаются крымские предприниматели. "Те отельеры, которые пять лет не раскручивались, у них сайты мертвые, бизнес рассчитан только на сегодня. Чтобы сегодня урвать, а в будущем году будь что будет. Эти стоят пустые. Они и будут стоять пустые", — говорит Стамбульникова.

По поводу инфраструктуры у представителей бизнеса мнения в целом сходятся. Порой туристы говорят, что больше не приедут, потому что им не нравятся разбитые дороги и мусор, говорит управляющий сетью отелей Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев.

"Половина ответственности за такой сезон лежит на администрации городов и поселков: грязь, сбросы канализации в море, непродуманные графики движения транспорта, отсутствие диалога с местным населением и предпринимателями", — считает собственник отеля на Южном берегу Крыма Евгений (он попросил не указывать его фамилию).

Что говорит статистика

По данным минтуризма Крыма на конец августа, на полуострове отдохнули 4 млн человек. Это на 4% меньше, чем за этот же период годом ранее.

О небольшом спаде туристического потока в июле на совещании у президента Владимира Путина заявлял глава Ростуризма Олег Сафонов. Правда, по его словам, падение на 4-5% находится на уровне статистической погрешности.

"Высокий туристский сезон в Крыму проходит успешно", — говорил тогда Сафонов.

У туроператоров другие данные. "В этом сезоне мы наблюдаем падение спроса на отдых в Крыму в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщили Би-би-си в компании "Алеан".

У каждого оператора своя статистика, но в среднем спад составил от 30%, соглашается Павел Арипов из "Мультитура".

Компания "Библио-Глобус", напротив, увеличила продажи путевок в Крым, но у нее была собственная чартерная программа. Благодаря этому туроператору удалось избежать отмены рейсов, а задержки были несущественными, сообщили в компании.

Туроператоры считают данные по пакетным турам, не учитывая тех туристов, которые едут на отдых самостоятельно. С учетом этой категории АТОР оценивает спад спроса в 20%, говорит Ломидзе.

Самостоятельные туристы добираются в Крым самолетом или наземным транспортом. И в аэропорту Симферополя, и на Керченской переправе наблюдается либо небольшой спад пассажиропотока, либо стагнация.

Агрегатор "Яндекс.Авиабилеты" отмечает, что пользователи стали реже искать билеты в Крым. Сервис подсчитал, насколько в этом году снизилась доля поиска билетов в Симферополь по сравнению с другими направлениями.

У сервиса Aviasales бронирования билетов из российских городов в Симферополь выросли на 22%. У Skyscanner этот же показатель упал на 9%.

По данным Skyscanner, снижается в целом доля внутренних направлений в бронированиях — экономика стабилизировалась, и россияне стали больше ездить за границу.