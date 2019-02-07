Есть ли жизнь без Ушакова? Что может произойти с Ригой и Латвией, если в столице сменится власть

Вариантов у министра три: ничего не делать, распустить Думу, отстранить от должности Ушакова. Первый сценарий выглядит маловероятным в силу изрядного давления, которое оказывается на Пуце внутри правительственной коалиции. Второй сценарий, судя по экспертизе министерских юристов, рискует быть забракован судом. А вот третий в политических кругах рассматривается как основной. Впрочем, здесь тоже важны юридические аргументы. Если министр захочет отстранить Ушакова от должности, у того будет 30 дней, чтобы оспорить это решение. Если суд встанет на сторону уволенного мэра, то он возвращается на работу и получает зарплату за период, пока был отстранен от обязанностей. И только если суд отклоняет заявление мэра, то он считается уволенным с того дня, как вступает в силу решение суда. Дума тогда избирает нового мэра или и.о., причем до конца созыва им не может быть сам отстраненный мэр.

Какие последствия будет иметь вынужденная отставка Ушакова на муниципальном, партийном и национальном уровне?

Рига: смена идейного курса

Для Риги в краткосрочной перспективе последствия минимальны. Современная латвийская история знает случаи, когда обвиняемый в тяжких преступлениях мэр портового города Вентспилса Айвар Лембергс продолжает много лет бессменно руководить самоуправлением, а мэр Юрмалы Гатис Трукснис сохраняет свою должность, несмотря на скандалы с незаконными партийным финансированием и наркотиками.

Если партиям "Согласие" и "Честь служить Риге" удается сохранить большинство в РД, то, назначив в качестве мэра любого своего депутата, Ушаков и команда могут сохранить власть в столице. Правда, переизбраться с такой нестабильной позиции на следующие четыре года будет непросто. А это уже подразумевает более серьезные перемены для рижан. Ушаков как лидер социал-демократической партии в качестве приоритета выдвигает вопросы социальной политики (пособия, бесплатный проезд для пенсионеров, ремонт школ). Приход к власти правых партий будет означать сдвиг в сторону поддержки бизнеса и ухудшение отношения к малообеспеченным слоям населения и национальным меньшинствам (в том числе и в свете реформы образования).

Партия: потеря бренда

Для партии "Согласие" уход Ушакова с поста мэра Риги опять же не означает немедленной катастрофы. Кроме столицы, партия имеет крепкие позиции сразу в нескольких крупных самоуправлениях (Резекне, Даугавпилс, Юрмала), и, следовательно, админресурс для следующих выборов. У "согласистов" самая большая фракция в Сейме, что дает право на солидное госфинансирование, и это поддержит организацию на плаву при любом раскладе. Но Ушаков для партии — это бренд. И другого такого лидера, который смог бы его заменить, у "согласистов" нет. Именно поэтому, например, портрет популярного в народе Ушакова активно использовался в ходе последней предвыборной кампании в Сейм, хотя сам мэр туда не баллотировался. Найти новый "символ" до следующих выборов вряд ли удастся. Возможное решение — ребрендинг и партии, и лидера, например, через усиление работы на уровне ЕС в Партии европейских социалистов.

Латвия: разочарование и пассивность

Как ни странно, но самые серьезные последствия от отставки Ушакова могут проявиться на общенациональном уровне. За неполные 30 лет новейшей истории в Латвии был только один русский мэр Нил Ушаков и один русский министр Вячеслав Домбровский. Проблема отсутствия во власти русскоязычных — более трети населении страны — становится вопросом национальной безопасности. Неграждане в Латвии лишены права голоса даже на муниципальном уровне (в соседней Эстонии на выборах самоуправлений неграждане голосуют, в Литве вопрос гражданства был решен по "нулевому варианту"), а новая реформа школ нацменьшинств при неудачном исполнении (с учетом дефицита педагогов и методик) может еще больше отдалить от государства и его институтов молодое поколение нелатышей.

До сих пор блестящая политическая карьера Нила Ушакова выполняла компенсационную функцию для русскоязычных, мотивировала их следить за происходящим в городе и стране, ходить на выборы, участвовать в политических процессах. Закат звезды первого русского мэра (и отсутствие альтернативного лидера) может стать началом эпохи окончательного разочарования и отчуждения.