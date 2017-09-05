Есть ли на самом деле у КНДР ракета с термоядерной боеголовкой?

В минувшее воскресенье Пхеньян заявил об испытании водородной боеголовки. По государственному телевидению было объявлено, что она уже готова к установке на баллистическую ракету. Так ли это, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Еще несколько месяцев назад один из экспертов на Московской конференции по безопасности рассказывал Би-би-си, что подрыв ядерного боеприпаса на специальном полигоне в идеальных условиях еще не означает того, что у Пхеньяна есть ядерное оружие.

Даже при наличии средств доставки — межконтинентальных ракет, а также ядерного заряда между ними должно быть связующее звено. Боевая часть межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) — сложнейшее устройство, создать которое очень непросто.

Во время полета на заключительной части его траектории боеголовка, двигаясь на скорости в несколько раз превышающей скорость звука, подвергается экстремальным перегрузкам и воздействию высоких температур. Если корпус боеголовки будет недостаточно прочным, она мгновенно разрушится после появления даже небольшой трещины.

При этом боевая часть МБР — довольно сложное и хрупкое устройство, которое само по себе не может взорваться. Его нельзя даже немного повредить. Оно должно долететь невредимым до точки подрыва.

Боеголовка обычно защищается конусообразным жаропрочным обтекателем повышенной прочности. В 2016 году информагентство КНДР распространило кадры, на которых Ким Чен Ын осматривает такой кожух, после того как в ходе испытаний был смоделирован вход этого кожуха в атмосферу.

Накануне ядерного испытания государственное информационного агентство КНДР распространило кадры, на которых Ким Чен Ын осматривает ядерный боезаряд. Или, по крайней мере, то, что северокорейская пропаганда таковым назвала. Заряд, предназначавшийся для подрыва на полигоне в специальной подземной шахте.

На снимке видно, что он состоит из двух частей — в одной из них расположен блок управления, в другой — сам ядерный боеприпас. Вторая часть немного вытянута и похожа по форме на двухкомпонентный термоядерный боеприпас.

Без доказательств

Самым убедительным доказательством того, что у Пхеньяна есть боеготовая баллистическая ракета с ядерной боеголовкой было бы полноценное испытание с пуском и подрывом боевой части на определенной высоте. Все остальное — из области предположений и оценок "пустых" ракетных пусков.

Это вызывает определенный скептицизм у некоторых экспертов. Так директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков сказал в интервью газете "Коммерсант", что Северная Корея "заинтересована в преувеличении своего потенциала" и ее что заявления могут быть ложными.

"Сохраняются серьезные сомнения в том, что КНДР обладает термоядерным боезарядом, который может быть доставлен до цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Проведенное испытание не дает повода уверенно говорить об обратном", — сказал он.

А анонимный представитель министерства обороны России в интервью "Коммерсанту" усомнился в существовании и самой водородной бомбы, отметив, что Пхеньяну, несмотря на определенный прогресс, "понадобится еще несколько лет для полноценной готовности термоядерного оружия".

Директор по исследованиям в области международной безопасности в лондонском Королевском институте международных отношений Патриция Льюис в интервью Би-би-си также сказала, что сомневается, что у КНДР есть настоящая водородная бомба.

"Термоядерная бомба — очень сложная конструкция. На Хиросиму и Нагасаки сбросили обычную атомную бомбу, в которой используется уран или плутоний. Термоядерная или водородная бомба использует его в качестве первой ступени. Затем ее энергия направляется вниз, к тому, что называют второй ступенью, и там уже используется другой материал — очень легкий, водород, гелий, изотопы лития. Это создает гораздо более мощный взрыв", — сказала она.

По ее словам, взрыв, произведенный Северной Кореей, не выглядел как термоядерный. "Возможно, они взорвали усиленный ядерный заряд, что означает обычный ядерный боеприпас с добавлением некоторого количества легкого материала для его усиления. Однако это не водородная бомба", — сказала она.

"Тем не менее, это, как они утверждают, может быть тем, что там называют двухступенчатым оружием, и если дело обстоит именно так, то это большой шаг вперед", — оценила эксперт.

По ее словам, теперь исследователи будут проводить анализ воздуха и исследовать радионуклиды, чтобы убедиться, был ли это двухступенчатый боеприпас или нет.

Кому захочется проверять?

Хотя КНДР и не провела полноценных испытаний баллистической ракеты с ядерной боевой частью, старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин считает, что это и не обязательно, чтобы Пхеньян мог объявить себя ядерной державой.

"Советский Союз, Китай и США в 1950-60-е годы пускали ракеты с ядерными боеголовками. Ни у англичан, ни у французов таких "живых" пусков с ракетой и подрывом в атмосфере не было. Израиль вообще толком испытаний настоящих не производил. Индийцы с пакистанцами подрывали на полигоне все под землей", — пояснил Кашин.

При этом Кашин убежден, что ядерная боеголовка в КНДР появилась "некоторое время назад", а теперь у них есть и термоядерная.

"При этом их ракеты, которые могут считаться испытанными и надежными, позволяют наносить удары по окрестным странам, включая Южную Корею и Японию. Возможности нанесения удара по тому же Гуаму ядерной боеголовкой, скорее всего, у них нет. Но скоро появится", — заявил он.

С ним согласен и другой российский эксперт — главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. "Сейчас, по-видимому, они вышли на уровень термоядерного заряда, который получается довольно малогабаритным, приемлемым по весу. Там разные оценки его мощности, от 50 до 100 килотонн. По сейсмическим датчикам трудно определить его мощность, но тем не менее это уже заряд средней мощности", — сказал он.

"Судя по макету, который на фотографии появлялся, он очень похож на натуральный, который используют ядерных державы в своих баллистических ракетах", — считает Мураховский.