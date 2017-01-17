Запрет для граждан США на усыновление российских детей ведет к незаконной дискриминации, постановил Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ удовлетворил иски 45 граждан США и 27 сирот из России, поданные против "закона Димы Яковлева".

Закон, получивший название по имени российского ребенка, который погиб спустя три месяца после усыновления гражданами США, был принят в конце 2012 года и вступил в силу на следующий год. Истцы, обратившиеся в ЕСПЧ, тогда находились в завершающей стадии процедур оформления усыновления детей, многим из которых требовалась специализированная медицинская помощь, говорится в сообщении на сайте суда.

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили статью 14 Европейской конвенции о запрете дискриминации и статью 8 об уважении семейной жизни.

После вступления закона в силу оформление документов на усыновление прекратилось. Заявители считают, что поскольку процедуры были доведены до финальной стадии, а они успели установить отношения с детьми, то запрет нарушил их право на семейную жизнь. Они попросили суд квалифицировать его проявление дискриминации и жестокого обращения с детьми, так как срыв усыновления лишил российских сирот медицинской помощи в США.

Суд согласился с выводом о том, что "закон Димы Яковлева" неправомерно дискриминировал будущих родителей. Согласно решению суда Россия должна выплатить каждой семейной паре, которая не смогла оформить усыновление в конце 2012 года, компенсацию в 3 тыс. евро, а также 600 долларов судебных издержек.

Президент России Владимир Путин не раз называл обоснованным запрет на иностранное усыновление.

Уполномоченная по правам человека Анна Кузнецова, которая вступила в должность в сентябре 2016 года, допускала, что Россия может при определенных условиях возобновить переговоры с США о корректировке "закона Димы Яковлева".

"Тенденция к возобновлению диалога уже есть. Ждем, когда новая администрация [США] будет готова к встрече", — говорила Кузнецова в ноябре на заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Однако в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не изменил своего отношения к вопросу об усыновлении российских детей гражданами США. "В подходе президента к этому каких-либо изменений нет, и мне неизвестно ни о каких новых подходах к этому вопросу", — сказал тогда Песков. "Запрет вполне себя оправдал", — добавил он.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов в январе также говорил, что для отмены "закона Димы Яковлева" нет предпосылок. "Все те условия и все серьезнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять "закон Димы Яковлева", сохраняются", — говорил дипломат.

Количество детей-сирот в России за четыре года, с момента принятия "закона Димы Яковлева", сократилось вдвое, утверждала в ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец.