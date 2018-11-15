15.11.2018, 19:00

ЕСПЧ признал аресты Навального политически мотивированными

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Deutsche Welle
EST
Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Aleksei Navalnõi, AP

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 15 ноября, вынесла решение по иску российского оппозиционера Алексея Навального.


Суд признал, что действия российских властей — многократные задержания — в отношении истца были политически мотивированными. В действиях России судьи усмотрели нарушении 5-й, 6-й, 11-й и 18-й статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает dw.com.

Согласно постановлению ЕСПЧ Российская Федерация обязана выплатить истцу 50 000 евро в качестве возмещения нематериальных убытков, 1250 евро — за причиненный материальный ущерб и 12 653 евро — за судебные расходы.

ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 год в связи с его участием в нескольких митингах и демонстрациях, после чего ему были предъявлены обвинения в нарушении административного законодательства. Навальный счел, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Первый параграф статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека, нарушение которых в отношении Алексея Навального определили ЕСПЧ, подразумевают право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, российские власти в данном случае в полном объеме не соблюдают статью 11 Конвенции, гарантирующую право на свободу мирных собраний.

Конвенция подразумевает, что осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Наконец, 18 статья Конвенции регламентирует пределы использования ограничений в отношений прав. Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, как минимум в двух случаях арестов, суд установил, что как минимум в двух случаях аресты действительно были направлены на подавление политического плюрализма в нарушение статьи 18 в сочетании со статьями 5 и 11.

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