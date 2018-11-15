15.11.2018, 19:00

ЕСПЧ признал аресты Навального политически мотивированными

 (29)
Deutsche Welle
EST
Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Aleksei Navalnõi, AP

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 15 ноября, вынесла решение по иску российского оппозиционера Алексея Навального.


Суд признал, что действия российских властей — многократные задержания — в отношении истца были политически мотивированными. В действиях России судьи усмотрели нарушении 5-й, 6-й, 11-й и 18-й статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает dw.com.

Согласно постановлению ЕСПЧ Российская Федерация обязана выплатить истцу 50 000 евро в качестве возмещения нематериальных убытков, 1250 евро — за причиненный материальный ущерб и 12 653 евро — за судебные расходы.

ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 год в связи с его участием в нескольких митингах и демонстрациях, после чего ему были предъявлены обвинения в нарушении административного законодательства. Навальный счел, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Первый параграф статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека, нарушение которых в отношении Алексея Навального определили ЕСПЧ, подразумевают право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, российские власти в данном случае в полном объеме не соблюдают статью 11 Конвенции, гарантирующую право на свободу мирных собраний.

Конвенция подразумевает, что осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Наконец, 18 статья Конвенции регламентирует пределы использования ограничений в отношений прав. Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, как минимум в двух случаях арестов, суд установил, что как минимум в двух случаях аресты действительно были направлены на подавление политического плюрализма в нарушение статьи 18 в сочетании со статьями 5 и 11.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее


Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее

Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

15.11.2018
На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €






Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее