ЕСПЧ присудил обвиняемым по делу об убийстве Немцова по 6500 евро

Страсбургский суд обязал правительство РФ выплатить по 6,5 тысяч евро Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из них Муса Хадисов.

"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать в пользу моего подзащитного и его брата Шадида по 6,5 тысяч евро в качестве компенсации за допущенные в отношении них нарушения Конвенции (о защите прав человека)", — сказал Хадисов в понедельник.

По его словам, защита фигурантов жаловалась на нарушения статей 5 и 8 Конвенции, гарантирующих соответственно право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

"Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился", — рассказал защитник.

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Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Губашевых в настоящее время судят по делу об убийстве Б.Немцова. Вместе с ними судят предполагаемого киллера Заура Дадаева, а также обвиняемых в пособничестве Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления З.Дадаев служил в батальоне "Север" Внутренних войск МВД РФ.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Как сообщалось, уголовное дело в отношении Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.