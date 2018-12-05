05.12.2018, 07:25

ЕСПЧ отказал властям России в пересмотре дела Pussy Riot

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Deutsche Welle
EST
Russia Pussy Riot
Russia Pussy RiotFoto: Sergey Ponomarev, AP

Россия обязана выплатить участницам панк-группы Pussy Riot компенсации по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя, которая прошла в феврале 2012 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о передаче в Большую палату на пересмотр дела участниц панк-группы Pussy Riot об акции в Храме Христа Спасителя. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 4 декабря. Согласно статье 44 Европейской конвенции по правам человека, вынесенное ранее постановление суда о компенсациях участницам панк-группы вступило в силу.

Решение ЕСПЧ является основанием для отмены приговора участницам панк-группы, считает адвокат Ирина Хрунова. Верховный суд России должен "решить, нужно ли пересматривать дело или нет", — передает ее слова агентство "Интерфакс". Если российская сторона будет затягивать рассмотрение вопроса, "мы ему поможем, обратимся с соответствующим ходатайством", подчеркнула Хрунова.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Генри Резник заявил, что участницы панк-группы были "незаконно привлечены" к ответственности за свою акцию. "Российское правительство должно быть признательно ЕСПЧ, что дело Pussy Riot не отправили в Большую палату", — цитирует Резника агентство.

Нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России компенсации участницам панк-группы Pussy Riot по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро.

В соответствии с решением ЕСПЧ властям РФ также необходимо погасить судебные расходы, которые составляют 11,7 тысячи евро. Суд решил, что при рассмотрении уголовного дела были нарушены четыре статьи Европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

Панк-молебен

Участницы Pussy Riot в феврале 2012 года устроили в Храме Христа Спасителя акцию "Богородица, Путина прогони". Против девушек возбудили уголовное дело о хулиганстве. Алехина, Толоконникова и Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Позднее срок Самуцевич был заменен на условный.

В направленной в ЕСПЧ в 2012 году жалобе девушки отмечали нарушения условий перевозки в автозаках в суд и содержания в конвойных помещениях. Они указали также на отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам.

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