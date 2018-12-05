ЕСПЧ отказал властям России в пересмотре дела Pussy Riot

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о передаче в Большую палату на пересмотр дела участниц панк-группы Pussy Riot об акции в Храме Христа Спасителя. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 4 декабря. Согласно статье 44 Европейской конвенции по правам человека, вынесенное ранее постановление суда о компенсациях участницам панк-группы вступило в силу.

Решение ЕСПЧ является основанием для отмены приговора участницам панк-группы, считает адвокат Ирина Хрунова. Верховный суд России должен "решить, нужно ли пересматривать дело или нет", — передает ее слова агентство "Интерфакс". Если российская сторона будет затягивать рассмотрение вопроса, "мы ему поможем, обратимся с соответствующим ходатайством", подчеркнула Хрунова.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Генри Резник заявил, что участницы панк-группы были "незаконно привлечены" к ответственности за свою акцию. "Российское правительство должно быть признательно ЕСПЧ, что дело Pussy Riot не отправили в Большую палату", — цитирует Резника агентство.

Нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека