ЕСПЧ отказал России в пересмотре решения по делу о теракте в Беслане

Большая палата ЕСПЧ не стала пересматривать решение по делу о теракте в Беслане. Согласно предыдущему решению власти России обязаны выплатить потерпевшим около €3 млн, пишет РБК.

ольшая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила запрос правительства России о пересмотре решения по делу о теракте в Беслане, следует из информации (.pdf) на сайте суда. Речь идет о деле ”Тагаева и другие против России”.

”Просьба от правительства о передаче [решения по делу ”Тагаева и другие против России” от 13 апреля 2017 года] в Большую палату отклонена”, — сообщается на сайте. Данное решение является окончательным, следует из опубликованной информации.

Дело ”Тагаева и другие против России” включает в себя семь исков, которые были поданы в 2007–2011 годах от имени в общей сложности 409 человек. ЕСПЧ 13 апреля этого года вынес решение, согласно которому власти России обязаны выплатить пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в размере €2,9 млн.

Как рассказывал РБК юрист правозащитного центра ”Мемориал” Кирилл Коротеев, который представлял в Страсбурге интересы части заявителей, ЕСПЧ ”нашел четыре нарушения права на жизнь в том, что касается подготовки и проведения операции, и в том, что касается применения оружия в отношении заложников”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда данное решение, заявил, что в Кремле не согласны с формулировкой, согласно которой Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта в Беслане. 13 июля Минюст обжаловал решение ЕСПЧ. В ведомстве тогда объяснили, что российская сторона считает, что при рассмотрении дела ЕСПЧ применил в ее отношении ”двойные стандарты”.

Теракт в школе № 1 в Беслане Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Тогда группа террористов захватила детей, их родителей и учителей во время праздничной линейки. В общей сложности были захвачены более 1,2 тыс. человек. Боевики три дня удерживали людей в заминированном спортзале школы, требуя от властей признать независимость Республики Чечня и вывести из нее федеральные войска.

В операции по освобождению заложников участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназовцы ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Спустя две недели после произошедшего ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских террористов .