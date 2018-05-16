ЕСПЧ оштрафовал РФ за отказ в выдаче загранпаспорта Навальному

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить штраф в размере 2000 евро за ограничение свободы передвижения оппозиционера Алексея Навального, сообщает Deutsche Welle.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционному политику Алексею Навальному компенсацию за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) в выдаче загранпаспорта. ФМС нарушила статью 2 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода передвижения), говорится в решении суда.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в размере 2000 евро. Изначально Навальный требовал компенсацию в размере 50 тысяч евро, а также возмещение судебных расходов в размере около 5 тысяч евро.

Навальный подал заявление в ФМС для получения загранпаспорта в июне 2015 года. Ведомство отказало, сославшись на то, что оппозиционер был дважды судим и еще не закончились условные сроки, к которым он приговорен. Навальный обжаловал отказ в Замоскворецком районном суде Москвы, который признал решение ФМС законным. В декабре Мосгорсуд также оставил отказ в силе.