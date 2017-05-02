ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 тыс. евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову, пожаловавшимся на пытки в полиции, компенсацию в размере 95 тыс. евро.



Решение суда касается жалоб троих россиян, жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных по не связанным между собой случаям насилия в полиции. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009-го по 2014 год.



Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались полицией, говорится в мотивировочной части приговора.



Истцы заявили, что в полиции их били кулаками, пинали, наносили удары дубинкой, душили, а также связывали в причиняющих мучения позах.



Во всех трех случаях задержания не были задокументированы, а сами задержанные предоставили суду медосвидетельствование травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.



"Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными, — говорится в мотивировочной части решения суда. — В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и улики, которые поставили бы под сомнение версию истцов".



Однако во всех трех случаях власти этого не сделали, отказавшись проводить расследование в отношении обвиненных сотрудников полиции, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций.

В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденным и неубедительным показаниям против полицейских.



Учитывая то, что правительство не предоставило доказательств невиновности полицейских, суд решил дело в пользу истцов, постановив, что в их отношении дбыла нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека.



Кроме компенсации в 95 тыс. евро суд обязал Россию оплатить издержки в размере 3 тыс. евро.



Олисов был задержан в Оренбурге в мае 2006 года по подозрению в организации заказного убийства, Данишкин — в Нижнем Новгороде в декабре 2010 года. Зонтов — в Оренбургской области в августе 2011 года по подозрению в краже.



13 апреля ЕСПЧ вынес вердикт по иску матерей школьников, погибших или пострадавших при штурме захваченной террористами в 2004 году школы североосетинского города Беслана, а также выжившими, но получившими ранения участниками тех событий.



Суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).



Министерство юстиции России заявило, что планирует обжаловать решение.