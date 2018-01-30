ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации фигурантам "болотного дела"

В отношении Андрея Барабанова, Алексея Полиховича и Степана Зимина были нарушены статьи Европейской конвенции о правах на личную неприкосновенность, свободу собраний, а также статья о запрете пыток.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем фигурантом "болотного дела", сообщает пресс-служба суда во вторник, 30 января. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину в общей сложности 35 тысяч евро не считая судебных издержек.

ЕСПЧ признал, что в отношении всех троих были нарушены положения статей 5 и 11 Европейской конвенции о правах человека — о праве на свободу и личную неприкосновенность и на свободу собраний и объединений. В случаях Полиховича и Зимина также зафиксировано нарушение 3-ей статьи конвенции, запрещающей применение пыток.

Барабанову полагается компенсация морального ущерба в размере 10 000 евро, Полиховичу и Зимину — по 12 500 евро. Суд также постановил выплатить Барабанову и Полиховичу по 300 евро за издержки.

Барабанов, Полихович и Зимин были задержаны в рамках дела о беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади. Полихович провел в заключении три года и три месяца и вышел на свободу в октябре 2015 года, примерно на три месяца раньше срока, став вторым узником "болотного дела", освобожденным по УДО. До него на пять с половиной месяцев раньше срока был освобожден Зимин. Барабанов не был освобожден по УДО, он вышел на свободу в декабре 2015 года после трех лет и семи месяцев заключения.