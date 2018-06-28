ЕСПЧ объединил иски Киева к РФ по Крыму и Донбассу в два производства

По словам заместителя украинского министра юстиции, после объединения исков Украины в ЕСПЧ российской стороне будет труднее добиваться приостановки рассмотрения дел.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство Киева и объединил иски по заявлениям Украины относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два производства — по Крыму и Донбассу. Об этом заместитель украинского министра юстиции Иван Лещина сообщил в среду, 27 июня, на своей странице в Facebook.

"Вместо пяти дел Украины против РФ осталось три", — пояснил он, добавив, что иск в связи с вывозом детей из Донбасса в Россию по-прежнему находится в отдельном производстве.