Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Эсминец ВМС США Fitzgerald в ночь на субботу, 17 июня, столкнулся у берегов Японии с крупным контейнеровозом ACX Crystal, который шел под филиппинским флагом. По данным японских СМИ, после инцидента не удается установить связь с семью американскими моряками, однако американские военные эту информацию пока не подтверждают, передает агентство Reuters.

Столкновение произошло примерно в 2:30 по местному времени. Корабль военных получил значительные повреждения со стороны правого борта выше и ниже ватерлинии. В командовании ВМС США заявили, что на борту эсминца произошло небольшое подтопление, но сделать точные выводы о нанесенном ущербе пока не удается. Известно лишь, что корабль продолжает самостоятельно функционировать, однако его возможности ограничены.

Отметим, что габариты судов значительно отличаются, причем не в пользу эсминца Fitzgerald. Так, длина американского корабля составляет 154 метра, а водоизмещение — 8315 тонн. При этом водоизмещение филиппинского контейнеровоза более чем в три раза превышает это значение и составляет около 29 тысяч тонн при длине в 222,6 метра.

Японское агентство Kyodo между тем передает, что ни одному из кораблей затопление не грозит, но при этом источники в береговой охране говорят о семерых пропавших без вести моряках. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту нет, в Пентагоне эту информацию пока проверяют.

Представитель Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил Дэвид Бенхэм, в свою очередь, сообщил, что к месту происшествия сейчас направляются ракетный эсминец Dewey, медицинская помощь и два буксира ВМС США. Кроме того, в готовности для оказания помощи находится американская военная авиация.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент за последнее время. Так, в начале мая американский крейсер, выполнявший в водах Японского моря тренировочную миссию, столкнулся с южнокорейским рыболовным судном. В результате того инцидента никто не пострадал.