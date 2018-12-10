Еще раз о наболевшем: какие вопросы регулирует миграционный пакт ООН

Германия также одобрила это соглашение. Его наиболее важными аспектами в федеральном правительстве считают борьбу с причинами миграции, борьбу с нелегальной миграцией и защиту прав человека. После полуторагодовых переговоров проект пакта был вынесен на голосование в ООН. Его поддержали 192 государства, исключением стали лишь США. Однако за последние месяцы еще несколько государств заявили об отказе подписать миграционный пакт — Австралия, Израиль, Доминиканская Республика, а также ряд стран ЕС: Австрия, Болгария, Словакия, Польша, Венгрия и Чехия. В Бельгии этот вопрос вызвал правительственный кризис. Партия "Новый фламандский альянс" пригрозила выйти из правительственной коалиции, если премьер-министр страны поставит свою подпись под миграционным пактом ООН.

В Германии бундестаг после бурных дебатов высказался в поддержку документа. За соответствующий проект резолюции, предложенный правящей в ФРГ "большой коалицией", 29 ноября проголосовали 372 депутата, 153 были против и 141 депутат воздержался. Христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы из СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая утверждает, что соглашение принесет "непоправимый ущерб немецкому народу".

Эксперты не разделяют скепсис

На своем сайте АдГ называет этот документ "скрытой программой по переселению для экономических беженцев". А австрийский канцлер Себастьян Курц обосновывает намерение воздержаться от подписания пакта защитой национального суверенитета своей страны.

Однако эксперты не разделяют этих страхов. Миграционный пакт ООН "не откроет дверь неограниченной массовой миграции в Европу", подчеркивают аналитики Немецкого института политики в области развития. По их мнению, документ скорее является "трезвой оценкой миграции — глобального явления, которое невозможно предотвратить закрытием границ или выделением дополнительной пары миллиардов евро на экономическое развитие".

Кроме того, этот документ представляет собой кооперационное соглашение, не имеющее юридически обязывающей силы, и никак не затрагивающее суверенитет государств, которые его одобрят. "Осознавая, что ни одно государство в одиночку не способно справиться с проблемами миграции, этот пакт способствует международному сотрудничеству между всеми важными игроками, занимающимися миграционной проблематикой, и поддерживает суверенитет государств и их международные обязательства", — говорится в тексте документа.

Первое подобное соглашение в истории

По данным ООН, в мире около 250 миллионов человек или 3 процента населения планеты покинули места постоянного проживания в поисках лучшей жизни. Согласно исследованию компании McKinsey, на них приходится около 10 процентов всемирного объема производства. Миграционный пакт ООН станет "первым подготовленным под эгидой ООН глобальным соглашением между странами, касающимся всех аспектов международной миграции", пишет научная служба немецкого бундестага.

До сих пор не существует никаких общепризнанных договоренностей на этот счет. Беженцам от военных конфликтов и политического преследования посвящена Женевская конвенция, их проблемами занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Для мигрантов, которые не подпадают под действие Женевской конвенции, будет действовать миграционный пакт ООН.

23 более-менее конкретных цели

Основу пакта составляют, помимо нескольких ориентировочных установок, также 23 "цели для безопасной, организованной и легальной миграции". В них речь идет о большей обязательности и меньшей бюрократии в случае с легальной миграцией и лучшем обеспечении мигрантов основными гражданскими правами. Лишение мигрантов свободы должно использоваться как крайнее средство, говорится в тексте соглашения. В нем также описывается координация действия пограничных служб, борьба с нелегальной перевозкой людей из одной страны в другую и торговлей людьми.