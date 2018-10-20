20.10.2018, 12:15

Еще один пострадавший госпитализирован после керченской трагедии


Интерфакс
EST
Kertš
KertšFoto: PAVEL REBROV, REUTERS

Пострадавший при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже госпитализирован после повторного обращения к медикам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма в субботу.

"Продолжают поступать (в медучреждения — ИФ) те, кто раннее отказался от помощи. В РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе — ИФ) добавился 16-летний парень, с травмами легкой степени тяжести", — сказала представитель Минздрава Крыма.

Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х. Еще 23 человека перевезли после трагедии в колледже из больниц Крыма в медучреждения Краснодарского края и Москвы.

Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими считаются 46 человек.

Как сообщалось, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", но позже его переквалифицировали на статью "убийство".

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

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