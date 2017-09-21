ЕС: ядерный договор с Ираном будут соблюдать все стороны

Ядерное соглашение с Ираном будут соблюдать все участвующие в нем стороны, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини по окончании встречи представителей ЕС, Германии и Ирана в четверг, 21 сентября. По ее словам, в настоящее время необходимости в новых переговорах об этом соглашении нет.

Все государства, входящие в группу "5 плюс 1" — Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, — едины во мнении, что пункты договора должны быть соблюдены, а все стороны выполнят свои обязательства в его рамках, сообщила Могерини. Она добавила, что США, поднявшие вопрос о ценности соглашения с Тегераном, согласились с тем, что Иран полностью соблюдает оговоренные правила.

Согласно договоренностям, достигнутым в июле 2015 года, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет. В середине августа 2017 года Тегеран пригрозил выйти из соглашения, если США введут против него новые санкции.