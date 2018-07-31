31.07.2018, 15:30

ЕС ввел санкции против компаний Ротенберга из-за моста в Крым. Каковы будут последствия?

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bbcrussian.com
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RUSSIA-CRISIS/UKRAINE-EU
RUSSIA-CRISIS/UKRAINE-EUFoto: PAVEL REBROV, REUTERS

Шесть компаний, занимавшихся строительством Керченского моста в Крым, попали под санкции Евросоюза. В их числе — компании бизнесмена Аркадия Ротенберга. Что теперь им грозит?

Решение о включении шести компаний в санкционные списки опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС.

Керченский мост — крупнейший в России — соединяет ее с аннексированным полуостровом. Движение по нему было открыто 16 мая. За день до открытия первым по нему проехал президент Владимир Путин.

Спустя два с половиной месяца компании, участвовавшие в проекте стоимостью почти 230 млрд рублей, оказались в санкционном списке Евросоюза.

Работы по строительству Керченского моста рассматриваются как "действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", следует из документов ЕС.

Кто попал в список ЕС?

В списке оказались три компании, контролируемые бизнесменом из ближайшего окружения Путина, Аркадием Ротенбергом. Это "Мостотрест", "Стройгазмонтаж" и "дочка" "Стройгазмонтажа" — "Стройгазмонтаж-Мост".

Кроме того, в списке оказался судостроительный завод "Залив" — градообразующее предприятие в Керчи, участвовавшее в возведении моста.

Еще в списке — институт "Гипростроймост- Санкт-Петербург", который оказался в санкционном списке за разработку проекта моста.

Компания ВАД — подрядчик трассы "Таврида", соединяющей мост с полуостровом, — также оказалась под санкциями ЕС.

Что это значит для компаний?

На эти компании будут распространяться санкции ЕС, разработанные еще в 2014 году. Из документов ЕС следует, что теперь все активы, в том числе финансовые, которые принадлежат или управляются подсанкционными компаниями, заморожены с сегодняшнего дня.

Компании не смогут получить от европейских компаний финансирование прямо или косвенно. Будут ограничены дальнейшие финансовые операции этих фирм. Кроме того, вводится запрет на работу с ними для предприятий, зарегистрированных в Евросоюзе.

В инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что введение санкций со стороны ЕС "никак не отразится на реализации проекта".

Строительство моста в Крым позволило нескольким компаниям из нового списка ЕС ранее войти и в другой список — крупнейших господрядчиков государства.

К примеру, компания ВАД, ранее зарегистрированная в Петербурге, а сейчас в Вологде, в 2016 году получила без конкурса подряд на строительство "Тавриды" на 128 млрд рублей и на следующий год оказалась на втором месте рейтинга Forbes "Короли госзаказа". По итогам 2018 года в этом же рейтинге она занимает пятую строчку. На третьем месте — "Стройгазмонтаж" Ротенберга, который помимо Керченского моста является крупным подрядчиком "Газпрома".

Расширение санкционного списка ЕС — "исполнение старых решений, тем более уже проделанное США", — напоминает экономист Центра Карнеги Андрей Мовчан.

США отреагировали на участие российского бизнеса в проекте строительства Керченского моста еще в 2016 году. Тогда американский минфин включил в свои санкционные списки "Мостотрест" и "СГМ-мост". Тогда же под американские санкции попал заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства.

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов говорит, что перечисленные компании работают в основном в России, а это значит, что европейские санкции будут иметь практически нулевой эффект.

"Конечно, компании будут пытаться эти санкции обойти. Я думаю, это в значительной степени у них получится", — добавляет он.

На экономику России они повлияют незначительно, считает эксперт. Санкции, которые США в апреле наложили на российский металлургический сектор, по словам Девятова, имели умеренный эффект на российскую экономику. В данном случае экономист ожидает, что эффект будет еще ниже.

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