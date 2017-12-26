ЕС усомнился в ”политическом плюрализме” из-за решения ЦИК по Навальному

Европейский союз высказал сомнения в политическом плюрализме и демократических выборах в России из-за недопуска Навального.

Решение Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации его в качестве кандидата на выборах президента ”из-за мнимого прошлого приговора вызывает серьезные сомнения о политическом плюрализме в России”. С таким заявлением выступила Европейская служба внешних дел.

Сомнения также вызывает и ”перспектива демократических выборов в следующем году”, говорится в сообщении службы. В Евросоюзе напомнили, что Навальному отказали в регистрации, так как он был осужден по обвинению в хищении по ”делу ”Кировлеса”. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что на первом процессе по ”Кировлесу” в 2013 году по тем же обвинениям Навальному было отказано в справедливом судебном разбирательстве. В 2016 году Верховный суд по требованию ЕСПЧ отменил приговор Навальному, после чего в феврале 2017 года суд вновь приговорил его к пяти годам условно.

​”Политически мотивированное обвинение не должны использовать в политической борьбе, — говорится в заявлении европейской службы, — Мы ждем от российских властей подтверждения единых правил игры, в том числе на выборах, которые пройдут 18 марта. В ЕС добавили, что ждут, что представители ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека будут приглашены на выборы в качестве наблюдателей.

Накануне, 25 декабря, ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости по ”делу ”Кировлеса”. По закону осужденный по тяжкому преступлению не допускается до выборов в течение десяти лет.

Алексей Навальный призвал своих сторонников провести всероссийскую акцию протеста и устроить ”забастовку” с целью организовать наблюдение и контроль выборов, ”но не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей”, — заявлял Навальный.

​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с тем, что отказ от регистрации Навального снизит интерес к выборам или повлияет на их легитимность. В то же время Песков заявил, что слова Навального о забастовке придется проверить на соответствие законодательству.