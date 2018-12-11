ЕС созывает специальный саммит по "Брекзиту"

Председатель Евросовета Дональд Туск созывает специальный саммит по "Брекзиту" на фоне решения британского премьера Терезы Мэй перенести голосование в британской Палате общин по соглашению о выходе Лондона из ЕС.

Как пояснил Туск в понедельник, 10 декабря, переговоры пройдут 13 декабря в Брюсселе, где в эти же сроки запланирована регулярная встреча на высшем уровне глав государств и правительств Евросоюза.

Дональд Туск подчеркнул, что Брюссель исключает возможность пересмотра сделки, диалог будет вестись "о том, как облегчить ратификацию" договоренностей Великобританией.

Глава Евросовета добавил, что европейские лидеры одновременно начнут подготовку к жесткому "Брекзиту" — без договора с Лондоном.

"Времени в обрез", — констатировал он.

Мэй хочет "дальнейших гарантий" от Брюсселя

Ранее Тереза Мэй подчеркнула, что отсрочка в голосовании не означает отказа от сделки с ЕС.