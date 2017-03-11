ЕС решил заблокировать выплаты по ряду "турецких" проектов

Евросоюз решил заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство.

Как заявил DPA еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, негативные тенденции, начавшиеся еще до июльского путча, противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву. Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза до 2020 года составляет почти 4 с половиной миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов.