11.03.2017, 20:15

ЕС решил заблокировать выплаты по ряду "турецких" проектов

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Эхо Москвы
EST
ЕС решил заблокировать выплаты по ряду "турецких" проектов
Foto: YASIN AKGUL, AFP

Евросоюз решил заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство.

Как заявил DPA еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, негативные тенденции, начавшиеся еще до июльского путча, противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву. Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза до 2020 года составляет почти 4 с половиной миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов.

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