ЕС решил продлить санкции против РФ

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", — написал Туск в твиттере.

Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Высокопоставленный европейский чиновник ранее сообщал журналистам в ответ на вопрос, каким будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением ситуации в бассейне Азовского моря, сказал, что "ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

"Я думаю, это мощный сигнал, — продолжил чиновник ЕС. — По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет — ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник".

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом, впервые же они были введены в июле 2014 года.