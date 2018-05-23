ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

ЕС изучит возможные ограничительные меры против Венесуэлы. Состоявшиеся в стране выборы президента не соответствовали минимальным стандартам, утверждает Федерика Могерини.

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. С таким заявлением верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила во вторник, 22 мая. По ее словам, для выхода из нынешнего кризиса Венесуэла "нуждается в безотлагательном политическом решении".

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Венесуэлы могли дать ее гражданам возможность "путем демократического, свободного и прозрачного процесса выразить свою волю и таким образом определить будущее страны", говорится в документе. Однако голосование "не соответствовало даже минимальным международным стандартам" и прошло "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенству права", подчеркнула Могерини.

Глава европейской дипломатии отметила "многочисленные нарушения", которые включали в себя покупку голосов. Кроме того, она упомянула "значительные препятствия" для участия в выборах оппозиционных партий и их руководителей.