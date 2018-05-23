23.05.2018, 12:39

ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

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Deutsche Welle
EST
ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы
Foto: Ariana Cubillos, AP

ЕС изучит возможные ограничительные меры против Венесуэлы. Состоявшиеся в стране выборы президента не соответствовали минимальным стандартам, утверждает Федерика Могерини.

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. С таким заявлением верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила во вторник, 22 мая. По ее словам, для выхода из нынешнего кризиса Венесуэла "нуждается в безотлагательном политическом решении".

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Венесуэлы могли дать ее гражданам возможность "путем демократического, свободного и прозрачного процесса выразить свою волю и таким образом определить будущее страны", говорится в документе. Однако голосование "не соответствовало даже минимальным международным стандартам" и прошло "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенству права", подчеркнула Могерини.

Глава европейской дипломатии отметила "многочисленные нарушения", которые включали в себя покупку голосов. Кроме того, она упомянула "значительные препятствия" для участия в выборах оппозиционных партий и их руководителей.

20 мая Николас Мадуро снова победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала выборы.

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Правительства большинства стран Южной Америки отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы, который запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов. В свою очередь, Мадуро принял решение выслать из страны временного поверенного в делах США и его заместителя.

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