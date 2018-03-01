ЕС призывает Румынию не сворачивать с пути реформ

В Еврокомиссии озабочены планами румынских властей ограничить полномочия антикоррупционного управления страны. В коррупции подозреваются многие румынские чиновники из правящей партии.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал румынские власти продолжать претворение в жизнь реформы органов юстиции страны и приведение их в соответствие со стандартами ЕС. "Румыния уже достигла финишной прямой — ради всего святого, не сворачивайте с этого пути", — призвал Тиммерманс в четверг, 1 марта, во время своего визита в Бухарест.

Своим заявлением он, по всей видимости, отреагировал на планы правительства страны отстранить от должности главу Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши. Ранее министр юстиции страны Тудорел Тоадер обвинил ее в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в "избыточном авторитаризме" и нарушении конституции. Это, в свою очередь, вызвало недовольство многих жителей страны. В воскресенье, 25 февраля, несколько тысяч румын вышли на улицы, чтобы потребовать отставки Тоадера.

В отставке Ковеши заинтересована правящая партия

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, вступившая в должность месяц назад, является сторонницей нового закона, предполагающего ограничение полномочий прокуратуры, которая ведет дела по статьям о коррупции. Так, она собирается заменить Ковеши, которая считается одним из самых популярных политиков в Румынии, на более "сговорчивого" главного следователя.

В коррупции подозреваются многие высокопоставленные румынские чиновники из правящей Социал-демократической партии (СДП), а также "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ), входящего в коалицию с СДП. Среди прочих и лидер СДП Ливиу Драгня: в 2016 году он был приговорен к двум годам условного заключения по делу о махинациях на референдуме.

Впрочем, глава DNA не может быть снята с должности без подписи президента Румынии Клауса Йоханниса. В свою очередь, Йоханнис симпатизирует гражданской оппозиции. К тому же, ранее президент неоднократно подчеркивал, что доволен работой Ковеши.