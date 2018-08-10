10.08.2018, 16:20

ЕС призвал Россию предоставить лечение Олегу Сенцову

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Deutsche Welle
EST
Party held as part of Spirit of Fire Festival
Party held as part of Spirit of Fire FestivalFoto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Евросоюз обеспокоен резким ухудшением состояния здоровья украинского режиссера Сенцова. В Брюсселе призвали РФ предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Европейский Союз призвал Россию предоставить находящемуся в заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову "надлежащее лечение в специализированном медицинском учреждении в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 25 июля в качестве обеспечительной (временной) меры ". Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), распространенном в пятницу, 10 августа. ЕС выразил обеспокоенность в связи сообщениями о резком ухудшении состояния здоровья Сенцова.

Как отмечается в документе, Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на (Крымском. — Ред.) полуострове, и все незаконно задержанные украинские граждане в России и на Крымском полуострове будут незамедлительно освобождены".

С 14 мая 2018 года Олег Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинских политзаключенных в России. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 9 августа в интервью DW сообщил о серьезном ухудшении состояния его здоровья — об обострении хронического заболевания сердца, проблемах с почками и печенью.

Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его задержали в мае 2014 года в незаконно аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества.

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