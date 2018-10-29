29.10.2018, 08:50

ЕС не удалось создать механизм для обхода санкций США против Ирана

 (9)
Интерфакс
EST
ЕС не удалось создать механизм для обхода санкций США против Ирана
Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Европейскому союзу пока не удалось найти страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией для регистрации специальной компании, необходимой для расчетов с Ираном в обход американских санкций, пишет в понедельник Financial Times.

Создание такой SPV является центральным элементом плана ЕС по сохранению возможности вести экспортно-импортные операции с Ираном после восстановления в ноябре Вашингтоном в одностороннем порядке санкций против этой страны.

"Никто из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV", — сказал газете один из европейских чиновников. Страны-члены ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры или даже ввести санкции, сказал другой дипломат.

Между тем, Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти, даже несмотря на санкции и задержки с реализацией европейского плана, пишет газета.

В частности, Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки, говорят иранские аналитики. Это значительно меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.

Соглашение с Ираном по ядерной программе было подписано с Ираном "шестеркой" международных посредников — пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов, другие страны-подписанты не согласны с этим решением.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами. До 5 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

29.10.2018
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел в понедельник катастрофу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы, передает ТАСС.
Подробнее



Учиться, учиться и еще раз учиться... К смене профессии нужно быть готовым всегда. Как это сделать бесплатно?

29.10.2018
Население Европы стареет. Эстония — не исключение. Расчеты ученых показывают, что уже в ближайшие восемь лет количество трудоспособного населения в нашей стране уменьшится более чем на 40 000 человек. Реалии таковы, что теперь человек в любом возрасте должен быть готов к любым поворотам в карьере. И к переобучению тоже. Какие для этого есть возможности и как люди, решившиеся на перемены в жизни, получили новую профессию — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам

29.10.2018
В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% работодателей планируют нанять новых работников для замены уволившихся, на сезонные работы и/или новые рабочие места, значится в пресс-релизе.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Зимнее и летнее время — как меняется продолжительность дня при переводе часов?

29.10.2018
На минувших выходных Эстония перешла на зимнее время. Представляем вашему вниманию график, который поможет лучше понять, как перевод часов влияет на нашу жизнь.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-25% Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
217,50 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €

После нас — хоть потоп? Кто заплатит, если вашу квартиру испортили, и почему не всегда можно решить вопрос с КТ

29.10.2018
Если квартира расположена в многоквартирном доме, то следует учитывать риски порчи имущества от действия или, напротив, бездействия соседей или квартирного товарищества. Популярным средством защиты от рисков стало страхование домашнего имущества, потому что страховые фирмы быстро выплачивают возмещение квартирособственнику. Те, кто не имеет страховки, должны обращаться в суд против товарищества с требованием возмещения ущерба. Однако есть случаи, когда товарищество не обязано возмещать вред, а за ущерб должен отвечать сам ”пострадавший” квартирособственник. Попробуем разобраться в нюансах, пишет в "МК-Эстонии" юрист KETA ÕIGUSBÜROO Марина Сухнёва.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд

28.10.2018
Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
Подробнее

Доставщик пиццы, стриптизер, сторонник Трампа. Что известно о мужчине, отправившем бомбы Обаме, Клинтон и Соросу

28.10.2018
26 октября во Флориде был задержан 56-летний Сизар Сэйок — его обвиняют в рассылке по меньшей мере 14 бомб известным политикам-демократам, в том числе бывшему президенту Бараку Обаме, госсекретарю Хиллари Клинтон, вице-президенту Джо Байдену, нескольким действующим членам конгресса, а также финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану (адресованная ему посылка пришла на телеканал CNN), пишет "Медуза".
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ: Приболевшая, но все равно ягодка! Наташа Королёва выступила в Таллинне

28.10.2018
28 октября в концертом доме Alexela прошел концерт Наташи Королёвой. Шоу “Магия Л” посвящено важной дате — 25 годам творческой жизни. Королёва исполнила не только новые песни, но и любимые всеми хиты, такие как “Подсолнухи”, “Желтые тюльпаны” и многие другие. А после концерта даже вышла к зрителям и раздала автографы, несмотря на плохое самочувствие.
Подробнее

Самые страшные женщины на земле: девы-воительницы государства Дагомея — откуда они взялись и куда делись

28.10.2018
Главной ударной силой африканского государства Дагомея являлись женщины-воительницы. Откуда они взялись и куда делись — в материале “Моей Планеты”.
Подробнее

10 суперпродуктов для женщин старше 45 лет

28.10.2018
Питаться правильно после 45-ти лет важно как никогда. Пищевые потребности для женщин меняются с наступлением определенного возраста, будь то в результате гормональных изменений, вызванных менопаузой, или замедления обмена веществ Кроме того, многие женщины после 45-ти лет нуждаются в меньшем количестве калорий, но зато в дополнительных питательных веществах для поддержания здоровья и благополучия.
Подробнее