ЕС не удалось создать механизм для обхода санкций США против Ирана

Создание такой SPV является центральным элементом плана ЕС по сохранению возможности вести экспортно-импортные операции с Ираном после восстановления в ноябре Вашингтоном в одностороннем порядке санкций против этой страны.

"Никто из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV", — сказал газете один из европейских чиновников. Страны-члены ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры или даже ввести санкции, сказал другой дипломат.

Между тем, Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти, даже несмотря на санкции и задержки с реализацией европейского плана, пишет газета.

В частности, Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки, говорят иранские аналитики. Это значительно меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.