21.09.2018, 07:25

ЕС не согласился на "брексит" по плану Терезы Мэй

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bbcrussian.com
EST
Theresa May
Theresa MayFoto: JOE KLAMAR, AFP

План Терезы Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза не может быть принят странами ЕС: он подрывает единство европейского рынка. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

20 сентября лидеры 27 стран ЕС встретились в Зальцбурге для обсуждения плана по выходу Британии из Союза. После заседания Дональд Туск подвел итоги саммита. По его словам, предложения премьер-министра Британии Терезы Мэй, сформулированные на заседании британского правительства в ее загородной резиденции в Чекерсе в июле 2018 года, невыполнимы.

Основное положение плана Терезы Мэй — это достижение общих торговых правил между ЕС и Великобританией после "брексита". По словам Туска, предложения Мэй не устраивают остальных членов ЕС в первую очередь по экономическим причинам.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес сторонников "брексита", который, по его словам, поддерживают люди, ожидавшие "легкого решения".

"Брексит показал нам одно — и я целиком и полностью уважаю британский суверенитет, говоря это. Он показал, что те, кто говорят, что могут легко жить без Европы, что все будет в порядке, что будет много денег — они все лжецы. Это правдиво еще и потому, что они все ушли сразу после [референдума], и им не пришлось заниматься этим", — сказал Макрон.

Вероятно, он имел в виду британских политиков, которые поддерживали "брексит", но после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС, они отошли от политической активности. В первую очередь это бывший лидер UKIP Найджел Фарадж, который оставил пост главы партии, боровшейся за выход из ЕС, вскоре после референдума.

Ирландский вопрос

По итогам саммита в Зальцбурге Туск также поднял вопрос о ситуации с границей между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС. В настоящее время между этими странами нет строгого пограничного контроля, поскольку Ирландия — член Евросоюза.

ЕС предлагает Великобритании оставить Северную Ирландию в едином экономическом пространстве с Ирландией и таким образом избежать введения полноценного пограничного контроля.

Для остальных стран, входящих в Соединенное Королевство, такое послабление действовать не будет. Британия не согласна на такое предложение и считает, что вариант, предложенный правительством, который подразумевает создание единых торговых правил для ЕС и Великобритании — единственный подходящий для разрешения "ирландского вопроса".

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией — с паспоортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

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