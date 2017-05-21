ЕС может продлить санкции против РФ

Если минские договоренности не будут выполняться, то Евросоюз с высокой долей вероятности продлит санкции против Кремля. Об этом договорились Меркель и Порошенко.

Необходимо мотивировать Москву к выполнению минских соглашений по урегулированию кризиса на востоке Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла в резиденции федерального правительства Мезеберг в Бранденбурге. Видео заявления опубликовано в субботу, 20 мая, на его официальной странице в Facebook.

По словам Порошенко, во время встречи "было констатировано, что РФ не выполняет минские договоренности". "Нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь касательно компонента безопасности, прекращения артиллерийского и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины отметил, что "если минские договоренности не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза (против Кремля. — Ред.) будут продолжены", и об этом достигнута договоренность с канцлером ФРГ. Во время саммита G7 на Сицилии "вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "большой двадцатки", подчеркнул он.

Ранее, накануне встречи с украинским президентом, Ангела Меркель указала, что после некоторого затишья ситуация в Донбассе все больше обостряется, участилось число случаев нарушения режима прекращения огня.

Саммит G7 запланирован на 26-27 мая, а встреча глав государств и правительств в формате G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.