ЕС готовится принять меры против кибератак России

Европейский Союз готовится принять меры против атак российских хакеров. В частности, как пишет немецкая газета Handelsblatt в понедельник, 15 октября, со ссылкой на текст проекта итогового заявления участников саммита ЕС, намеченного на 18 октября, планируется усилить "способность противостоять гибридным кибератакам".

Евросоюз намерен в своем заявлении осудить нападение российских агентов на Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о котором ранее сообщали власти Нидерландов, пишет Handelsblatt. Лидеры стран ЕС также заявят о необходимости мер против так называемых фейковых новостей из России с целью защиты демократической системы и борьбы с дезинформацией, в частности в свете предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент.

Новые распоряжения Еврокомиссии в области кибербезопасности

В свою очередь Еврокомиссия планирует в декабре предоставить план действий по противостоянию киберугрозам, сообщает далее ее Handelsblatt. По ее информации, европейское ведомство уже разработало несколько распоряжений в области кибербезопасности, которые должны быть приняты до апреля 2019 года — окончания срока полномочий действующего состава органов ЕС.