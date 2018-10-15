15.10.2018, 10:00

ЕС готовится принять меры против кибератак России

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Deutsche Welle
EST
Häkker
HäkkerFoto: Anni Õnneleid

После нападение российских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам РФ, пишет газета Handelsblatt.

Европейский Союз готовится принять меры против атак российских хакеров. В частности, как пишет немецкая газета Handelsblatt в понедельник, 15 октября, со ссылкой на текст проекта итогового заявления участников саммита ЕС, намеченного на 18 октября, планируется усилить "способность противостоять гибридным кибератакам".

Евросоюз намерен в своем заявлении осудить нападение российских агентов на Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о котором ранее сообщали власти Нидерландов, пишет Handelsblatt. Лидеры стран ЕС также заявят о необходимости мер против так называемых фейковых новостей из России с целью защиты демократической системы и борьбы с дезинформацией, в частности в свете предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент.

Новые распоряжения Еврокомиссии в области кибербезопасности

В свою очередь Еврокомиссия планирует в декабре предоставить план действий по противостоянию киберугрозам, сообщает далее ее Handelsblatt. По ее информации, европейское ведомство уже разработало несколько распоряжений в области кибербезопасности, которые должны быть приняты до апреля 2019 года — окончания срока полномочий действующего состава органов ЕС.

В начале октября ряд стран обвинил Главное управление Генштаба Минобороны России, больше известное по старому названию ГРУ, в причастности к кибератакам. Так, Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы ОЗХО в Гааге. По данным британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), ГРУ с высокой долей вероятности причастно к деятельности ряда хакерских группировок.

Ранее США обвинили в кибератаках семь предполагаемых сотрудников ГРУ, четверо из которых уже были высланы из Нидерландов, а еще трое — обвинялись в атаках на Демократическую партию США. Затем с аналогичными обвинениями выступили Канада, Германия и Латвия.

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