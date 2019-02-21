Эрмитаж эвакуирован из-за сообщений о бомбе. Музей прервал работу в бесплатный для посещения день

Каждый третий четверг месяца в Эрмитаж бесплатный вход, поэтому 21 февраля в музее было особенно много посетителей.

”Фонтанка” со ссылкой на очевидцев сообщает, что несмотря на эвакуацию у входа в музей по-прежнему стоит очередь.

В Санкт-Петербурге с середины февраля ежедневно проходят массовые эвакуации из-за якобы заложенных взрывных устройств. Сообщения о бомбах в основном приходят по электронной почте.

В России волна массовых эвакуаций из-за сообщений о бомбах началась в конце января и затронула почти все регионы России — от Дальнего Востока до Калининграда. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.