Эрдоган заявил об улучшении отношений с Германией после выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Берлина и Анкары улучшатся после парламентских выборов в Германии в сентябре 2017 года, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Турецкий лидер подчеркнул, что ухудшение двусторонних отношений произошло из-за внутренней европейской политики, характерной для стран ЕС перед выборами.

”Франция и Австрия тоже делали так раньше, теперь мы видим, что Германия пользуется такой же стратегией. Я уверен, что ситуация улучшится после выборов”, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал ”самоубийством” запрет ФРГ на его выступление перед немецкими турками.