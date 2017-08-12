12.08.2017, 19:45

Эрдоган заявил об улучшении отношений с Германией после выборов

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Gazeta.ru
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Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip ErdoganFoto: Yasin Bulbul, AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Берлина и Анкары улучшатся после парламентских выборов в Германии в сентябре 2017 года, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Турецкий лидер подчеркнул, что ухудшение двусторонних отношений произошло из-за внутренней европейской политики, характерной для стран ЕС перед выборами.

Франция и Австрия тоже делали так раньше, теперь мы видим, что Германия пользуется такой же стратегией. Я уверен, что ситуация улучшится после выборов”, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал ”самоубийством” запрет ФРГ на его выступление перед немецкими турками.

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