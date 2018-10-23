23.10.2018, 13:25

Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста было тщательно спланировано

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ИТАР-ТАСС
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Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip ErdoganFoto: HANDOUT, Reuters/Scanpix

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что факт убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи установлен, и это преступление является тщательно спланированным. С соответствующим заявлением он выступил в парламенте, его речь транслировал телеканал NTV, передает ТАСС.

"Я хочу рассказать об убийстве Хашкаджи, факт которого установлен. Есть свидетельства того, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября [за день до смерти Хашкаджи] в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова", — сказал президент.

Турецкий лидер также заявил, что в день убийства Хашкаджи прибывшие из Эр-Рияда специалисты отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"2 октября группа из 15 человек прибыла в Стамбул разными рейсами. Часть из этих лиц проследовала в генконсульство и отключила камеры, забрав жесткие диски и стерев записи", — сообщил президент.
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Эрдоган предложил Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии лиц, причастных к убийству журналиста.

"Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных [Эр-Риядом] человек в Стамбуле", — сказал он.

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