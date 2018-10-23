23.10.2018, 13:25

Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста было тщательно спланировано

 (12)
ИТАР-ТАСС
EST
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip ErdoganFoto: HANDOUT, Reuters/Scanpix

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что факт убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи установлен, и это преступление является тщательно спланированным. С соответствующим заявлением он выступил в парламенте, его речь транслировал телеканал NTV, передает ТАСС.

"Я хочу рассказать об убийстве Хашкаджи, факт которого установлен. Есть свидетельства того, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября [за день до смерти Хашкаджи] в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова", — сказал президент.

Турецкий лидер также заявил, что в день убийства Хашкаджи прибывшие из Эр-Рияда специалисты отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"2 октября группа из 15 человек прибыла в Стамбул разными рейсами. Часть из этих лиц проследовала в генконсульство и отключила камеры, забрав жесткие диски и стерев записи", — сообщил президент.
Повторить

Эрдоган предложил Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии лиц, причастных к убийству журналиста.

"Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных [Эр-Риядом] человек в Стамбуле", — сказал он.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО| Закрытие почтовых отделений: трагедия или перемены к лучшему?

23.10.2018
Волости не видят в закрытии почтовых отделений ничего трагического, а мнение народа расходится, пишет Eesti Päevaleht. Больше всего неудобств испытывают пожилые люди, в том время как для молодежи перемены лишь на руку.
Подробнее

На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи

23.10.2018
17 октября во время спецэфира программы ”60 минут” телеканала ”Россия 1” ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.
Подробнее




Сидящих в тюрьме преступников Устименко и Лиличкина будут судить за попытку убийства

23.10.2018
Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступит весной 2019 года, пишет rus.err.ee.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €

Названа главная цель "керченского стрелка", устроившего бойню в колледже

23.10.2018
Родственники погибших в массовом расстреле студентов колледжа в Керчи утверждают, что убийца — 18-летний Владислав Росляков — в первую очередь намеревался расправиться с директором заведения — Ольгой Гребенниковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подробнее


ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета

23.10.2018
Иногда для того, чтобы влюбиться в страну, хватает увидеть ее фотографии. Иногда ярких кадров оказывается достаточно для того, чтобы немедленно сесть за планирование своего следующего отпуска с непременным заездом в те места, которые вы увидели. Армения — как раз одно из таких направлений.
Подробнее

Директор Гимназии Густава Адольфа покидает свой пост и выходит из движения "Ээсти 200"

23.10.2018
Директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур, проработавший в учреждении с декабря 2005 года, покидает свой пост, чтобы приступить к работе в Министерстве образования и науки.
Подробнее