Эрдоган выступил против умеренного ислама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана о намерении сделать королевство оплотом умеренного ислама. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Hürriyet Daily News.

По его словам, мусульманская религия не может быть умеренной или неумеренной. ”Ислам может быть только одним. В последнее время понятию умеренного ислама уделяется внимание. Возможно, человек, озвучивающий эту концепцию, думает, что идея принадлежит ему. Но она возникла на Западе”, — пояснил турецкий лидер.

Бен Салман, занимающий посты министра обороны и вице-премьера королевства, заявил о намерении ”покончить с экстремистскими идеями и вернуть страну к умеренному исламу”.

Эрдоган добавил, что вопросы об умеренном исламе ему много лет назад задавали на заседаниях Европарламента. ”Сейчас они снова пытаются выдвинуть эту идею. Они действительно хотят ослабить ислам”, — посетовал президент.

Эрдоган также добавил, что в Эр-Рияде ”рассуждают об умеренном исламе, однако даже не разрешают женщинам водить”.

В конце сентября в королевстве отменили многолетний запрет на вождение автомобилей женщинами. Нововведение вступит в силу в июне 2018 года.