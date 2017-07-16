Эрдоган в годовщину путча рассказал о многочисленных врагах Турции

В Турции 16 июля отмечается годовщина путча: попытка свержения военными президента Реджепа Тайипа Эрдогана провалилась, прошедший год ознаменовался массовыми арестами, серьезным усилением его власти и карательного аппарата, страна практически распрощалась с курсом на Евросоюз, а сам Эрдоган на митинге рассказывал о многочисленных внешних врагах Турции. Но называть их не стал, чтобы не провоцировать международный скандал.

Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят по всей Турции. Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек. Шествие в Анкаре минувшей ночью завершилось у здания парламента, которое подверглось авиаударам в ходе попытки переворота.

Эрдоган выступил перед собравшимися в столице Турции. "Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба", — заявил президент, уже год управляющий страной в условиях чрезвычайного положения. В очередной раз указ об этом могут продлить 20 июля.

Эрдоган добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа была одержана всенародная победа, когда "всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет".

Президент также напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Власть и чрезвычайное положение

Как отмечает DW, у попытки путча были и долгосрочные последствия.

В ходе широкомасштабной чистки по всей стране более 168 тысяч человек были обвинены в связах с движением живущего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают организатором попытки переворота. Около 50 тысяч человек были арестованы, 8 тысяч находятся в розыске.

Более 150 тысяч работников госаппарата и бюджетников отстранены от работы, более 100 тысяч — уволены. Наиболее масштабными были сокращения в системе министерства образования Турции — работу потеряли около 33 тысяч учителей.

На политическом уровне наиболее очевидным результатом ЧП стала полученная Эрдоганом возможность издавать законы в обход парламента — в виде президентских указов. Этой возможностью он воспользовался до сегодняшнего дня уже 24 раза. Турецкая оппозиция считает такую практику президентских указов разрушающей саму суть парламентаризма.

По указанию Эрдогана были закрыты тысячи организаций по всей стране, включая университеты, частные школы, общежития, медицинские центры, фонды и прочие учреждения, которые подозревают в связях с движением Гюлена. Оппозиционер выступает сторонником мягкой силы, уделяя много внимания образованию молодежи. Основной удар властей Турции пришелся именно по школам и общежитиям.

Режим ЧП поставил на грань выживания многие турецкие СМИ, и ранее уже находившиеся под жестким давлением властей. По данным независимой мониторинговой инициативы Platform 24, на сегодняшний день 166 журналистов находятся в Турции за решеткой. До путча в заключении содержались 40 журналистов.