Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за малые суммы денежных вложений на нужды беженцев, передает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

”ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд, но на сегодняшний день перечислено только $677 млн. Эти средства не идут в бюджет Турции, и это только те деньги, которые поступили (турецкому отделению. — ”Газета.Ru”) Красному Полумесяцу и Управлению по чрезвычайным ситуациям через международные правозащитные организации. Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?” — сказал Эрдоган.

Президент также отметил, что ”бюджеты стран ЕС намного больше, чем у Турции”, а отказ от выделения обещанных средств говорит о том, что страны блока ”не думают о гуманизме, интересах и бедах людей, находящихся в тяжелом положении”.

”Об этом беспокоится только Турция, на нужды беженцев мы потратили $20 млрд своих средств. Никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек (нелегальных мигрантов. — ”Газета.Ru”) в этом году в Средиземном и Эгейском морях нет. Никаких мер не предпринимается”, — резюмировал турецкий лидер.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о срочной необходимости оказания гуманитарной помощи беженцам из Восточного Алеппо.