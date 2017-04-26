Эрдоган: Путин сказал, что он не "адвокат Асада"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters заявил о том, что решение сирийской проблемы и восстановление мира в стране невозможно при действующем главе государства Башаре Асаде. При этом, по словам турецкого лидера, Владимир Путин ранее заверил его в том, что не является "адвокатом Асада".

"Асад не является ключом к потенциальному решению сирийской проблемы. Сирия должна быть освобождена от Асада, чтобы появилась возможность найти это решение. Пока Асад остается у власти, решения не будет. Он атакует свой народ при помощи танков, ракет, бомб, бомбардировщиков и химического оружия. Думаете, это инструмент решения проблемы?" — задался вопросом Эрдоган.

Отвечая на вопросы журналистов западного агентства в своем президентском дворце в Анкаре, турецкий лидер также намекнул на ослабление поддержки, которую Асад получает от России. В подтверждение своих слов Эрдоган вспомнил о своем диалоге с российским президентом и передал журналистом его детали.

"Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не адвокат Асада. Я не его юрист", — процитировал Эрдоган слова Путина. "Это его слова. Путин сказал мне это", — подчеркнул президент Турции.

По словам Эрдогана, "в настоящее время Путин, Трамп, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар готовы взять на себя активную роль в поиске решения сирийской проблемы". "Мы можем собраться все вместе и можем помочь сирийскому народу сделать свой собственный выбор относительно их будущего", — заключил турецкий лидер.

В начале марта в Кремле прошла встреча Путина и Эрдогана. Турецкий президент прибыл в Москву для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами — первом после восстановления отношений, испортившихся из-за сбитого турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24.

Путин тогда отметил, что российско-турецкие связи "вышли на достойный уровень", напомнил о сотрудничестве в Сирии. "Очень приятно отметить, ведь никто не ожидал, что на уровне военных ведомств и спецслужб установится такой доверительный эффективный контакт", — заявил российский президент.