Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную военную операцию против курдов в сирийском Африне. Он не утончил, пересекли ли уже турецкие войска границу Сирии.

Сирийские власти в свою очередь предостерегли от любой военной кампании и предупредили Турцию, что будут сбивать их военные самолеты.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО — США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Союзник сирийских властей Россия уже заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

Курдское ополчение Отряды народной самообороны входит в коалицию с рядом арабских ополчений, объединенных под названием Сирийские демократические силы (СДС). Именно эти силы при поддержке американской авиации нанесли решающие поражения джихадистам из ИГ и освободили огромную часть территории Сирии.

Турция же считает Отряды народной самообороны террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по его позициям в городах Африн и Манбидж.

Выступая на конференции правящей партии, Эрдоган сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже в Сирии, потому что "данные Турции обещания не были сдержаны".

В субботу армия Турции объявила, что нанесла удары по укрытиям курдских бойцов. В пятницу о том, что операция фактически уже проводится, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает филиалом Рабочей партии Курдистана — запрещенной в Турции организации, выступающей за курдскую автономию с 1984 года.

Ополчение отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Чего добивается Турция?

Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Турция всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами позиций на северной границе Сирии.

В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сил СДС в направлении города Африн.

США убедили Турцию воздержаться от попыток отобрать у СДС город Манбидж, населенный преимущественно арабами. Однако при этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Но турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.

Турцию могло подтолкнуть к решению о наступлении на позиции курдского ополчения ОНС в районе городов Африн и Манбидж недавнее известие о том, что США помогает силам СДС в создании новых пограничных сил безопасности.

Американцы сообщили, что собираются создать эти силы в составе около 30 тысяч человек, половину из которых составят бойцы сил СДС. Эти силы должны будут взять на себя патрулирование границы Сирии с Турцией и Ираком с целью предотвращения просачивания через нее боевиков ИГ.

Эта новость привела в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган заявил в понедельник, что будет считать эти силы террористическими.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.

Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.