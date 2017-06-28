Эрдоган объявил о готовности начать в Сирии новую военную операцию

Власти Турции обеспокоены ситуацией на севере Сирии, в частности, усилением позиций курдских формирований, поддерживаемых США, и готовы провести новую крупную войсковую операцию в этом районе, чтобы не допустить появления там курдского государства. Об этом заявил в интервью газете "Известия" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — сказал турецкий лидер. Он добавил, что в рамках новой операции турки могут включить в свою зону контроля сирийские города Манбидж и Ракка.

Газета напоминает, что ранее турки уже готовились к броску на Манбидж, находящийся под контролем курдских отрядов, однако США спешно отправили туда батальон рейнджеров и фактически заблокировали дальнейшее продвижение турецких войск.

Что касается Ракки, то этот город некоторое время считался столицей террористической группировки "Исламское государство". В настоящее время курдские отряды ведут бои за Ракку, им удалось выбить террористов из нескольких районов на востоке и западе города. Тем не менее боевики по-прежнему удерживают старую его часть, пишет РБК.

Эрдоган посетовал, что "ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по (международной) коалиции (возглавляемой США) предпочли сделать ставку на курдские формирования".

Турецкий лидер также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, "действуют заодно с террористами" из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG). Как известно, США обучают и оснащают вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против ИГ.

Ранее Эрдоган уже критиковал снабжение оружием курдов, которых Анкара подозревает в связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе президент Турции заявил, что все заверения о том, что курды вернут оружие после победы над ИГ, делаются с целью обмануть Турцию, передавало Reuters.

"Известия" сообщают, что "заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне". Источник в Госдуме РФ заявил, что "новый конфликт в Сирии не в интересах РФ и борьбы с террористами из ИГ, поэтому Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами".

Между тем в ночь на среду, 28 июня, турецкие военные открыли огонь по отрядам курдской самообороны в районе города Африн, сообщает турецкое агентство Haberturk. В Анкаре утверждают, что действовали в ответ на обстрелы со стороны Сирии. Данных о пострадавших и погибших с обеих сторон не поступало. Турецкие военные заявили агентству Reuters, что уничтожили объекты курдов после того, как те открыли огонь по позициям поддерживаемых турками подразделений Свободной сирийской армии вблизи города Азаз на севере Сирии.

Накануне США заявили, что власти Сирии якобы готовят в стране новую химическую атаку — наподобие той, что, по мнению Вашингтона, имела место весной в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). В Москве заявление Белого дома расценили как возможный предлог для удара по Сирийской Арабской Республике (САР).

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата". Она была направлена против "Исламского государства", а также курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Анкаре считают террористической организацией. Турецкие власти опасаются, что курдские группировки создадут на сирийско-турецкой границе свое автономное объединение, что подстегнет распространение сепаратистских настроений в самой Турции.

С участием сирийской оппозиции турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. В конце марта 2017 года в Анкаре внезапно заявили об успешном завершении операции в САР, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможны новые военные действия.

Недавно представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил, что Турция, Россия и Иран ведут переговоры по распределению "зон влияния" в Сирии. В рамках этих переговоров рассматривается предложение отправить турецких и российских военнослужащих в сирийскую провинцию Идлиб, находящуюся под контролем сирийской оппозиции. "Мы ожидаем, что мы и русские будем в основном в Идлибе, русские и иранцы — в окрестностях Дамаска, на юге в Дераа — иорданцы и американцы", — сказал Калын на пресс-конференции 22 июня.