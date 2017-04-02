Эрдоган объяснил, почему Турцию 54 года не принимают в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган назвал фактор христианства главной причиной, по которой Турцию все еще не принимают в Евросоюз, сообщает Hurriyet.

”Вы понимаете, почему они не принимали Турцию в ЕС 54 года? Причина совершенно понятна: [ЕС --] это христианский союз”, — сказал он.

Эрдоган отметил, что во время встречи с папой Римским Франциском в Ватикане европейские лидеры ”покорно слушали” его.

Он назвал день конституционного референдума 16 апреля днем ответа на позицию ЕС.

Во время своего выступления президент Турции регулярно цитировал строки из Корана, однако часто толпа перекрикивала его, скандируя различные лозунги.

Ранее Эрдоган в ходе выступления назвал себя ”хранителем мира”.

На 16 апреля 2017 года назначен референдум по вопросу внесения поправок в конституцию Турции, который предполагает смену формы правления с парламентской на президентскую.