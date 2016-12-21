Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии сомнений в том, что убийца российского посла Андрея Карлова был сторонником живущего в США исламского проповедника Фетхуллы Гюлена.

"Нет смысла скрывать, что он [убийца] был частью сети Гюлена. Все его связи указывают на это", — заявил Эрдоган. Он добавил, что, по предварительным данным, у убийцы также были связи за рубежом, но в подробности на этот счет вдаваться не стал.

Ранее многие российские СМИ написали со ссылкой на публикации в отдельных арабоязычных изданиях, что ответственность за убийство взяла на себя организация "Джейш аль-Фатх", в которую входит запрещенная в России организация "Фронт ан-Нусра".

Однако представители и "Джейш аль-Фатх", и "Фронта ан-Нусра" уже опровергли эту информацию. Представитель "ан-Нусры" заявил, что в этой организации о случившемся узнали из средств массовой информации, и никакого отношения к убийству она не имеет.

Провластные турецкие СМИ и раньше связывали убийство российского посла с деятельностью Гюлена, которого Эрдоган обвинял в подготовке военного переворота в Турции — неудачная попытка переворота произошла в стране в июле этого года.

Сам Гюлен какую-либо причастность как к перевороту, так и к убийству Карлова отрицает. Более того, он резко осудил нападение на посла.

Российский посол в Турции Андрей Карлов 19 декабря был застрелен в Анкаре на открытии фотовыставки, посвященной России. Его застрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который служил в спецподразделении полиции.

Он несколько раз выстрелил российскому послу в спину, крича при этом: "Не забывайте об Алеппо, не забывайте Сирию!" Эти лозунги больше похожи на слова повстанцев, борющихся с режимом Асада, чем на слова сторонников Гюлена.

Кроме того, убийца, который сам вскоре после совершения преступления был застрелен полицией, был известным сторонником Эрдогана, а во время попытки переворота даже специально вернулся в Анкару, чтобы поддержать президента.

Турция и Россия расценили случившееся как теракт и договорились совместно расследовать убийство. Российская сторона отправила в Турцию оперативно-следственную группу из 18 человек.