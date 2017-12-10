Эрдоган назвал Израиль государством-террористом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал Израиль, назвав его государством-террористом. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Hurriyet.

Выступая на конгрессе "Партии справедливости и развития", Эрдоган раскритиковал чрезмерное применение силы израильской полицией в отношении палестинских протестующих, которые вышли на митинги после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

Как отмечает издание, Эрдоган также назвал Израиль репрессивным государством-оккупантом.

Массовые протесты продолжаются на Ближнем Востоке после решения Дональда Трампа отказаться от многолетней политики нейтралитета в отношении статуса Иерусалима. 9 декабря в Секторе Газа погибли двое палестинцев.