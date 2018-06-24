24.06.2018, 10:25

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

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обновлено в 19:46
NEWSru.com
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Türgi lipp
Türgi lippFoto: Scanpix, AFP

Президент Турции Реджеп Эрдоган лидирует на президентских выборах в стране после обработки 30,21% бюллетеней. Действующий турецкий лидер набирает 58% голосов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные турецкой Высшей избирательной комиссии (ЦИК).

Вслед за Эрдоганом идет его главный соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем в 27,4% голосов. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

В парламентских выборах лидирует с 64,38% голосов "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP). "Альянс нации", в который вошли крупнейшие оппозиционные силы - Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия счастья, набирает 25,87%. Остальные партии не набрали более 10%.

В воскресенье, 24 июня, в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы, причем они впервые проводились одновременно. Голосование проходило с 8:00 до 17:00 по местному времени на 180 065 участках.

На пост президенту претендуют шесть кандидатов. К парламентским выборам допустили 11 партий.

Фактически досрочное голосование изменит форму государственного правления в Турции. Страна превратится из парламентской в президентскую республику.

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