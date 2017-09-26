Эрдоган — курдам: провозгласите независимость — будете голодать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если иракский Курдистан провозгласит независимость после прошедшего в понедельник референдума, то его жителям грозит голод.



Эрдоган обвинил лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани в "вероломстве", которое, по мнению турецкого президента, выражалось в проведении голосования, несмотря на возражения международного сообщества. По словам турецкого президента, референдум о независимости Курдистана "поддержал только Израиль"



Ранее президент Турции не исключил того, что Анкара перекроет трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории Иракского Курдистана. Также Эрдоган заявил, что Анкара может перестать пропускать грузовики с иракской нефтью через границу с Турцией.

Власти Турции опасаются, что референдум о независимости Иракского Курдистана подстегнет сепаратистские настроения среди турецких курдов.



Результаты голосования, состоявшегося 25 сентября, еще не объявлены, однако, согласно прогнозам, большинство участников голосования высказались за независимость Курдистана.

Лидеры иракских курдов подчеркивали, что не намерены немедленно провозглашать независимость Курдистана даже в случае соответствующего результата референдума.



Они намерены рассматривать волеизъявление курдов как мандат для переговоров о создании курдского государства с правительством Ирака и с соседними странами.



Премьер-министр Ирака Хайдер Абади назвал референдум незаконным и неконституционным.



Представители западных стран обеспокоены тем, что плебисцит в иракском Курдистане, включающем в себя центр нефтедобычи Киркук, может отвлечь внимание от борьбы с боевиками запрещенной в России и многих других странах группировки "Исламское государство".



Соседи Ирака — Турция, Иран и Сирия — выступают против курдского референдума, опасаясь роста сепаратистских настроений среди курдов, проживающих на их территории.



Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявлял, что откладывать референдум было невозможно после многих лет ущемления интересов курдов настало время создать независимое курдское государство.



Референдум проводился в трех населенных преимущественно курдами провинциях на севере Ирака и на прилегающих к ним спорных территориях, находящихся под контролем курдского ополчения, — на них претендуют как курдская автономия, так и центральное правительство Ирака.



Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны.

Курды составляют от 15 до 20% 37-миллионного населения Ирака.